|9x-6|=-2 нужна помощь!!! все остальное в коментах,

|9x-6|=-2 нужна помощь!!! все остальное в коментах,

Ответ(ы):

Ответил Гость:
|9x-6|=-2 нет решения |2x-7|=0 2x-7=0 2x=7 x=3,5 14-|2x-7|=11 |2x-7|=3 2x-7=-3 U 2x-7=3 2x=4 U 2x=10 x=2 U x=5
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