Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
|9x-6|=-2 нужна помощь!!! все остальное в коментах,
|9x-6|=-2 нужна помощь!!! все остальное в коментах,
Ответ(ы):
Ответил Гость:
|9x-6|=-2 нет решения |2x-7|=0 2x-7=0 2x=7 x=3,5 14-|2x-7|=11 |2x-7|=3 2x-7=-3 U 2x-7=3 2x=4 U 2x=10 x=2 U x=5
Похожие вопросы
Як правильно поділити на склади такі слова - Повага,опеньки,донька,лось,осінь,казка,вікно,страва,мотузок,горбоконик,король,пригода гілка,незабудка,...
Нужно перевести с русского на английский! Я играю в шахматы редко. В детстве я играл в шахматы гораздо чаще. Обычно я играл в шахматы с отцом вечер...
Сколько будет 79 поделить на 12 с остатком 79 поделить на 18
Детство люверса главные герои сказки
Как отнять: пять целых шестнадцать двадцать первых-четыре целые семнадцать двадцать первых?
Log 2(x^2-2x-4)=2 Срочно!!!!!
Скажите пожалуйста сколько атомов входит в состав гептана спасибо
Как из na2co3 получить nahco3
Что лучше для ребенка- плохая семья или детский дом ?
Какую систематическую группу прокариот образуют архебактерии?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск