|х - 4| = 5 помогите, я не помню как решать

|х - 4| = 5 помогите, я не помню как решать

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1 способ: 2 способ: |х-4|=5 |х-4|=5 х=5+4 -х=5-4 х=9 х=-1
Похожие вопросы