Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
|х - 4| = 5 помогите, я не помню как решать
|х - 4| = 5 помогите, я не помню как решать
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 способ: 2 способ: |х-4|=5 |х-4|=5 х=5+4 -х=5-4 х=9 х=-1
Похожие вопросы
Найди модуль числа z1 = 3 - 4i
Упростить выражение, по материалу 9 кл x^3+y^3/x^6-y^6
Уровняйте методы электронного баланса: (a) Ca+HNO3--->Ca(NO3)2+N2O+H2O (b)S+H2SO4----->SO2+H2O Рассчитайте эквивалентные массы окислителя и в...
Сколько лет исполнилось Саратову?
3000 м/мин сколько это км/ч
Какая пословица подходит к сказке "Серебряное копытце"
Пусть x - истинно, y - ложно, z - истинно. Определите истинно или ложно высказывание: (X V Y) -> (Z V X)над X и Y: -над Z: =
Периметр равнобедренного треугольника abc=18 см,боковая сторона меньше основания на 1 см.найти стороны треугольника
Граммема что это? Примеры приводитесь если не сложно
Добрый вечер. Помогите разделить слова на однокоренные: Отец, отцовский, отчество, Отечество, Отчизна. Спасибо.
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск