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|х+5|=6 х+5=6 x=1 2-ответ пожжж
|х+5|=6 х+5=6 x=1 2-ответ пожжж
Ответ(ы):
Ответил Гость:
|x+5|=6 x-5=-6 x=-1 Удачи :)
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