|x-2|lt;или =3 помогите, пожалуйста, решить неравенство
Разное
|x-2|lt;или =3 помогите, пожалуйста, решить неравенство
Ответ(ы):
Гость:
|x-2|<(=)3 1) |x-2|>0 x-2<(=)3 x<(=) 3+2 x<(=)5 2) |x-2|<0 -x+2<(=)3 -x<(=)3-2 -x<(=)1 x>(=)-1 Ответ: -1<(=)x<(=)5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Поднимается с поверхности, поднимается утром, густой туман, ранним утром, с поверхности реки, широкой реки. Составьте из них предложение и запиши е...
Разное
Составить простые предложения со словом: мороженый., морозный., абонемент., абонент., адресат., адресант., бездельница., безделица., вдох., выдох.,...
Разное
Помогите пожалуйста!!! Составить текст про город Москва Write a text welcoming people to your town or city.Write: *which county your town/city is i...