|x-2|lt;или =3 помогите, пожалуйста, решить неравенство

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|x-2|lt;или =3 помогите, пожалуйста, решить неравенство
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
|x-2|<(=)3 1) |x-2|>0 x-2<(=)3 x<(=) 3+2 x<(=)5 2) |x-2|<0 -x+2<(=)3 -x<(=)3-2 -x<(=)1 x>(=)-1 Ответ: -1<(=)x<(=)5
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