«5 класс запишите все трёхзначные числа,для записи которых употребляются только цифры 1 и 2

«5 класс запишите все трёхзначные числа,для записи которых употребляются только цифры 1 и 2

Ответ(ы):

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111 222 112 122 121 211 212 221
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