«Для ванны необходимо приготовить 320 л воды при температуре 36 °С. Из горячего крана смесителя идет вода при температуре 80°С,а из холодного - при температуре 8 °С. Сколько н адо взять горячей воды и холодной воды , ...
Разное
«Для ванны необходимо приготовить 320 л воды при температуре 36 °С. Из горячего крана смесителя идет вода при температуре 80°С,а из холодного - при температуре 8 °С. Сколько н адо взять горячей воды и холодной воды , чтобы приготовить ванну ?»
Ответ(ы):
Гость:
Пусть m- масса воды Тогда c*m*(80-36) = c*(320-m)*(36-8) с - удельная теплоемкость воды или 44*m = 28*(320-m) (44+28)*m = 320*28 m = 8960 / 72 = 124,4 кг = 124,4 л Масса (и объем) холодной воды: 320 - 124,4 = 195,6 кг = 195,6 л.
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