«Для ванны необходимо приготовить 320 л воды при температуре 36 °С. Из горячего крана смесителя идет вода при температуре 80°С,а из холодного - при температуре 8 °С. Сколько н адо взять горячей воды и холодной воды , ...

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«Для ванны необходимо приготовить 320 л воды при температуре 36 °С. Из горячего крана смесителя идет вода при температуре 80°С,а из холодного - при температуре 8 °С. Сколько н адо взять горячей воды и холодной воды , чтобы приготовить ванну ?»

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