«Оттепель», начавшаяся в конце 50-х начале 60-х гг., XX в. характеризуется: 1. Началом духовного раскрепощения людей; 2. Введением многопартийности; 3. Ослаблением влияния КПС С на все стороны жизни людей; 4. Отказом КПСС от монополии на истину.