«в электрическом чайнике мощностью 2кВт нагревают воду массой 1.8 кг от температуры 20 С до кипения.определите время за которое акипит вода если КПД 0.7 чайника а удельная теп лоемкость воды 4200 Дж/кг*К» ищут:

Количество теплоты для нагрева воды через теплоёмкость массу и разницу температур Q=c*m*delat=4200*1.8*80=6.048e5 Дж=0,6048 МДж. Так как 1 МДж=0,277 кВт*часов, то Q=0.168 кВт*часов. С учётом кпд nu=0.7 мощность, которая идёт на нагрев воды P1=P*nu=2*0.7=1.4 кВт. Время, через которое вода закипит, t=Q/P1=0.168/1.4=0.12 часа.