°Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы. Образуйте от данных глаголов при помощи приставок однокоренные глаголы,которые отвечают на вопрос "ЧТО СДЕЛАТ Ь ?"Печ_ть Ехать Ш_гать Пл_сать Св_ркать Б_седовать...
°Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы. Образуйте от данных глаголов при помощи приставок однокоренные глаголы,которые отвечают на вопрос "ЧТО СДЕЛАТ Ь ?"Печ_ть Ехать Ш_гать Пл_сать Св_ркать Б_седовать См_треть °Запишите глаголы,выделите в них приставки.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
печать - распечатать ехать - приехать шагать - зашагать плясать - сплясать сверкать - засверкать беседовать - побеседовать смотреть - засмотреться