°Прочитайте. Вставьте пропущенные буквы. Образуйте от данных глаголов при помощи приставок однокоренные глаголы,которые отвечают на вопрос "ЧТО СДЕЛАТ Ь ?"Печ_ть Ехать Ш_гать Пл_сать Св_ркать Б_седовать См_треть °Запишите глаголы,выделите в них приставки.