І у найтемнішу ніч про сонце памятай твір на зно

Гость: Гость:

Ти знаєш, що таке сонце? Ти справді віриш в нього? В темну чи місячну ніч. Ти віриш? Якщо, так, то ти дійсно щаслива людина і можеш про це із впевненістю говорити всім! І знаєш, це риса, справді сильної людини, бо це ж так несамовито важко в складній ситуації, чи проблемах вірити, просто вірити, неопустивши руки із сльозами на очах. Та якщо ні, і ти є песемістом, дам тобі хорошу пораду - усміхайся! Хай посішка буде для тебе тим "сонцем" в темній ночі. Для мене в деяких випадках саме це є антиоксидант від стресу. Поганий настрій, проблеми на роботі чи в школі, конфлікти вдома, ти посміхнись маленькій дівчинці, яка так загадково дивиться на тебе своїми запаленими очами щастя, або літньому дідусеві, чи бабусі, які дивляться на тебе із досвідом в емоціях та повільністю шалених порад, а коли хочеш чогось незвичайного, посміхнись хлопцю/дівчині, а ввечері чекай нової заявки в друзі у соцмережах. Тобі потрібно просто вірити! І знаєш, саме тоді, ти зрозумієш , що навіть у найтемнішу ніч, сяє сонце.