Ідейно-художній аналіз "Максим козак Залізняк".

Тема: оспівування боротьби козаків під керівництвом Максима Залізняка з панами.. Ідея: уславлення героїчної вдачі людей із народу, зокрема козака Максима Залізняка, віра у неминучу перемогу над ворогом. Повтори: «Та вдарили з семи гармат У середу вранці», «Обступили город Умань» «Лине гомін». Епітети: «пишна рожа», «гарна слава», «по степу німому». Метафори: «вдарили з гармат», «лине гомін». Гіпербола: «Накидали за годину Панів повні шапці». Риторичні оклики: «Як поїхав на Вкраїну Як пишная рожа!»