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Інім Клтегінмен аылдасты синтаксистик талдау ТЕЗ КЕРЕК БОЛЫП ТУР ТІНЕМІН ЖАСАП БЕРКНІЗДЕРШ
Інім Клтегінмен аылдасты синтаксистик талдау ТЕЗ КЕРЕК БОЛЫП ТУР ТІНЕМІН ЖАСАП БЕРКНІЗДЕРШ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Аргы жагы калай болад
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