Інім Клтегінмен аылдасты синтаксистик талдау ТЕЗ КЕРЕК БОЛЫП ТУР ТІНЕМІН ЖАСАП БЕРКНІЗДЕРШ

Інім Клтегінмен аылдасты синтаксистик талдау ТЕЗ КЕРЕК БОЛЫП ТУР ТІНЕМІН ЖАСАП БЕРКНІЗДЕРШ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Аргы жагы калай болад
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