інструкція на тему як знайти справжнього друга

Найти своего настоящего друга нелегко.Это должен быть человек близкий вам по духу.Вы должны быть уверенны в нём.Мне кажется не стоит доверять первому кто вам показался вроде бы другом.Настоящий друг это проверенный человек.Про которого вы уже достаточно знаете.Доверяй ,но проверяй.Лучше всегда думать перед тем кого назвать другом.Ведь потом можно очень расстроиться,что человек которого вы считали близким предал вас.