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“A for Apple, B for Ball, C for Cat, D for Doll…” ПРОИЗНОШЕНИЯ
“A for Apple, B for Ball, C for Cat, D for Doll…” ПРОИЗНОШЕНИЯ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Эй) фо эпл,би) фо бол, си) фо Кэт,ди) фо дол
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