Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
№32 составить план про ботинки
№32 составить план про ботинки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Очистить от грязи Почистить щёткой Просушить Намазать кремом Навести глянец. Насколько я помню, там было что то такое
Похожие вопросы
Почему Балканский полуостров называли пороховой редиску
1+(-6)+5,8=? сколько будет? правильное решение нужнодам 58 баллов!!!срочно пожалуйста!!!!
Почему прометей не внял благим советам? Прометей прикованный Эсхил
Отрывок из рассказа Н. НОСОВА исплрчен верни ему прежний вид В яйце образовалась дырка из неё наменутку высунулся нос. А скоро из яиц уже барахталс...
В результате чего происходит образование новых видов?
Выразите величину в указанных единицах: а)в килограммах:6 т, 5 ц, 30 ц, 8т 3 ц, 8 т 30 ц, 20 ц 7 кг, 6 т 9 ц 15 кг; б)в граммах:8 кг, 10 кг, 350 кг...
Как я представляю мир через 20 лет.
Богатства отданные людям про пожарных
Задача. Мама дала Тане, Мише и Саше 5 яблок. Как поделить 5 яблок поровну между 3 детьми?
Задача №80, 4 клас від свого будинку хлопчик проїхав на велосипеді в одному напрямку 300м. Потім він повернувся і в пртилежному напрямку проїхав ві...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск