-0,2d+8=-16 решите уравнение
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-0,2d+8=-16 решите уравнение
Ответ(ы):
Гость:
-0,2d+8=-16 -0,2d=-16-8 -0,2d=-24 d=-24/(-0,2) d=120
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