1) В универмаге за день продали 52 одинаковых детских пальто и 38 костюмов по той же цене, что и пальто. За пальто получили на к р. больше, чем закос тюмы. Запиши выражения, которые обозначают 1) цену каждой вещи; 2) сколько денег получили за пальто и костюмы в отдельности.