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-10х(х+2)=9 пожалуйста помогите
-10х(х+2)=9 пожалуйста помогите
Ответ(ы):
Ответил Гость:
-10х(х+2)=9 -10x-20x-9=0 10x+20x+9=0 D=400-4*10*9=40 x= -20+2√10/20= =2(-10+√10)/20=√10-10/10 x= -√10-10/10
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