(-1,56-1,24)*(-1целая 5/14)= решите пример

(-1,56-1,24)*(-1целая 5/14)= решите пример

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(-1,56-1,24)*(-1 5/14)=3 4/5=3,8 1)-1,56-1,24=-2,8 Минусы опускаем,так как "-" на "-" даст "+" 2)280/100*19/14=5320/1400=19/5=3 4/5
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