Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
(-1,56-1,24)*(-1целая 5/14)= решите пример
(-1,56-1,24)*(-1целая 5/14)= решите пример
Ответ(ы):
Ответил Гость:
(-1,56-1,24)*(-1 5/14)=3 4/5=3,8 1)-1,56-1,24=-2,8 Минусы опускаем,так как "-" на "-" даст "+" 2)280/100*19/14=5320/1400=19/5=3 4/5
Похожие вопросы
Как решить уравнение? 2.7:8.1=0.5:x
Через центр правильного треугольника АВС к его плоскости проведен перпендикуляр ОН. Найти косинус угла между плоскостями АВС и АВН, если ВН=АВ ...
1)1/49 в степени -x/2=7 2)Упростите tga+tgb/tga-tgb
F(x)=(x^2-1)*(x+5) найдите производную функции
Выбери и начерти по клеточкам по одной фигуре которая могла бы находится в пересечении множеств на рисунке б)в пересечении множеств на рисунке найд...
Как могут обогатить устную речь произведения русских писателей
Прямоугольный треугольник с гипотенузой 15 и площадью 36 вращается вокруг большего катета. найти объём и площаль поверхности фигуры вращенич ...
У участок одной из двух цепей молекулы днк содержит 500 нуклеотидов с аденином ,200 нуклеотидов с тимином, 350 нуклеотидов с гуанином и 300 нуклеот...
Вычислить
Помогите решить пример с объяснением (24+18)/70*(82-58)+16*3
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск