1.Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. 2.Заря едва разгорается, и природа еще преспокойно дремлет. 3.В низине расстилается молочно-белый т уман. 4.По узкой тропинке среди темно-зеленых зарослей орешника пр...

1.Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. 2.Заря едва разгорается, и природа еще преспокойно дремлет. 3.В низине расстилается молочно-белый т уман. 4.По узкой тропинке среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. 5. Покрытая росой трава касается наших ног. 6. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 7.Речка неширокая, но достаточно глубокая. 8.Берега ее с каждым годом все больше зарастают тростником, кустами. 9.На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. 10.Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 11.Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 12.Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. 13.Все вокруг преображается под его лучами. 14.Ярко заблестела река. 15.Легкий ветерок коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде. 16. Вот такая у нас была утренняя рыбалка! 1. Определить тип речи, используемый в тексте. 2. Укажите номер предложения, в котором раскрывается основная мысль. 3. Среди предложений 5-10 найдите предложение с однородным дополнением. 4. Из предложения 11 выпишите грамматическую основу. 5. Из последнего абзаца выпишите слова с орфограммой «правописание приставки зависит от значения : неполнота действия». 6. Укажите способ словообразования слова серебряные из предложения 6. 7. Из предложения 8 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 8. Определите разряд прилагательного в предложении 6. 9. Укажите номер сложного предложения среди 1- 4 предложений. 10. Из 12 предложения выпишите существительное, соответствующее следующей характеристике: винительный падеж, множественное число, 2 склонение.