-28:(7-14)-10 помогите решить,по дейсвиям

-28:(7-14)-10 помогите решить,по дейсвиям

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 7-14=-7 2) -28:-7=4 3)4-10=-6 Ответ:-6
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