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-3,1(7) перевести обыкновенную дробь с объяснением
-3,1(7) перевести обыкновенную дробь с объяснением
Ответ(ы):
Ответил Гость:
22/7 правильно? просто не понятно написанно
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