-3.6 (6х+1)=9(4-2Х) 3,2(3х-2)=-4.8(6-2х)

-3.6 (6х+1)=9(4-2Х) 3,2(3х-2)=-4.8(6-2х)

Ответ(ы):

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хорошо:3
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