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-3(х+5)+6(х-2) Упростить выражение
-3(х+5)+6(х-2) Упростить выражение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
-3х-15+6х-12=-3х+27 У человека, который написал выше - ошибка
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