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-5x-2=-3x решите уравнение
-5x-2=-3x решите уравнение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
-5х-2=-3х -5х-2+3х=0 -2х-2=0 -2х=2 Х=-1
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