-72*( 2/3-5/6) ПОМОГИТЕ БУДУ БЛОГАДАРНА

-72*( 2/3-5/6) ПОМОГИТЕ БУДУ БЛОГАДАРНА

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)Благодарна 2) -8*9*(1/6)^3=-2^3*3^2*(1/(2^3*3^3))=(-2^3*3^2)/(2^3*3^3)=-1/3
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