-7х+4=2х-14 б)2.3-2*(х-3дробь4)=1.6 в)3(у-5)-2(у-4)=8

-7х+4=2х-14 б)2.3-2*(х-3дробь4)=1.6 в)3(у-5)-2(у-4)=8

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А)-7х+4=2х-14 -9х=-18 х=2 в)3у-15-2у+8-8=0 у=15
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