-(9,6+y)=4 Помогите решить! Подробно если можно

-(9,6+y)=4 Помогите решить! Подробно если можно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
У=4+9,6 у=13,6 ответ:у=13,6
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