-9х+12х-4lt;0 помогите решиттть

-9х+12х-4lt;0 помогите решиттть

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-9x+12x-4<0 |*(-1) 9x-12x+4>0 9x-12x+4=0 (3x)-2*3*2+2=0 (3x-2)=0 (3x-2)>0 3x-20 x2/3 x(-;2/3)U(2/3;+).
Похожие вопросы