Cлоупок медленно полз через лес. За первый час он прополз половину дороги, за следующий - 0,6 оставшегося пути, а за последний - 24 метра. Узнайте, сколько всего метров о н прополз за все три часа.

0,5х - за 1й час 0,6 от остатка пути - за 2й час 24 м - за 3й час 1) 1-0,5=0,5 - остаток пути 2) 0,6*0,5=0,3 пути - за 2й час 3) 0,5+0,3=0,8 пути - за первые два час 4) 1-0,8=0,2 пути - за 3й час, что и есть 24 м 5) 0,2х=24 х=24:0,2 х=120 м - весь путь за три часа.