Чому шар снігу запобігає вимерзанню озимих посівів ?

Чому шар снігу запобігає вимерзанню озимих посівів ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Снег обладает плохой теплопроводностью, поэтому сохраняет посевы от вымерзания
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