(Даю 20 балов) Выпиши из текста сложноподчинённые предложения. Письменно задай вопрос от одной части предложения к другой. Составь схемы предложений. Люди считают, что они видят сны лишь иногда. А иногда не видят. Но учёные уверяют, что сны видят все люди и всегда. Каждую ночь по нескольку сновидений. Просто не все их помнят. Во время сна прибор, подключённый к головному мозгу, вдруг начинает показывать напряжённую работу мозга. это пришло время сновидение забудется бесследно, если вы упустите хоть пару минут.