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...... dog is Rex. It is ..... bowl with milk.
...... dog is Rex. It is ..... bowl with milk.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Собака Рэкс. Это миска с молоком
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