Доски (пилить) пилой. Зерно (сеять) ?. Дрова (колоть) ?. Хлеб (убирать) ?. Гвоздь (забивать) ?. Рыбу (удить) ?. В космос (летать) на ?. помогите пожа луйста сейчас.!!!!!!
Доски (пилить) пилой. Зерно (сеять) ?. Дрова (колоть) ?. Хлеб (убирать) ?. Гвоздь (забивать) ?. Рыбу (удить) ?. В космос (летать) на ?. помогите пожа луйста сейчас.!!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Доски пилят пилой. Зерно сеют руками. Дрова колят топором. Хлеб убирают в печь. Гвоздь забивают молотком. Рыбу удят удочкой. В космос летают на ракете.