Два параллельных основанию трапеции отрезка, соединяющих боковые стороны,равны 1,75 и 5. Один из них проходит через точку пересечения диагоналей, а д ругой делит трапецию на две трапеции, равные по площади. Найдите о...

Два параллельных основанию трапеции отрезка, соединяющих боковые стороны,равны 1,75 и 5. Один из них проходит через точку пересечения диагоналей, а д ругой делит трапецию на две трапеции, равные по площади. Найдите отношение отрезков боковой стороны, на которые делят её два данных отрезка.