Два параллельных основанию трапеции отрезка, соединяющих боковые стороны,равны 1,75 и 5. Один из них проходит через точку пересечения диагоналей, а д ругой делит трапецию на две трапеции, равные по площади. Найдите о...
Два параллельных основанию трапеции отрезка, соединяющих боковые стороны,равны 1,75 и 5. Один из них проходит через точку пересечения диагоналей, а д ругой делит трапецию на две трапеции, равные по площади. Найдите отношение отрезков боковой стороны, на которые делят её два данных отрезка.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
нижнее основание = х верхнее = х-36 ; диагонали делят трапецию на 4 треугольника ; верхний и нижний треугольники подобны по 2 признаку ; получается уравнение: 5/17=(х-36)/х ; решаем получаем основания 51 и 15; средняя линия = (51+15)/2=33