-Эй, медведь,на вопрос ответь.Почему тебя медведем зовут? Глухаря-понятно:он весной глухой. Заяца-беляка-понятно:он зимой белый. А вот почему ме дведь ,непонятно! -Медведь -значит мёд ведающий. Знаю,где мё...

-Эй, медведь,на вопрос ответь.Почему тебя медведем зовут? Глухаря-понятно:он весной глухой. Заяца-беляка-понятно:он зимой белый. А вот почему ме дведь ,непонятно! -Медведь -значит мёд ведающий. Знаю,где мёд в лесу спрятан. Один вопрос есть в тексте,а два других составь и запиши.

Эй синичка , на вопрос ответь . Почему тебя синицей зовут ? Полярная сова-понятно: она на полюсе живёт . Краснопёрка-понятно: у неё плавники красные. А вот почему синица , непонятно ! -Синица-значит синяя птичка . Знаю , у неё брюшко синее . Эй , гречиха, на вопрос ответь . Почему тебя гречихой зовут ? Трава-мурава-понятно:она на земле растёт. Огород-понятно: огорождённый участок земли. А вот почему гречиха , непонятно! -Гречиха-значит растение из которого греча получается. Знаю, где греча получается .