Исправьте ошибки в употреблении однородных членов предложения:а) На площадях, в парках, в общественных местах сегодня проходят народные гулянья. б ) Для сдачи экзаменов по русскому языку и литературе можно выбрать...
Исправьте ошибки в употреблении однородных членов предложения:а) На площадях, в парках, в общественных местах сегодня проходят народные гулянья. б ) Для сдачи экзаменов по русскому языку и литературе можно выбрать не только сочинение, а также изложение с элементами сочинения. в) Сергей приехал на каникулы отдыхать и чтобы встретиться с братьями.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
б) Для сдачи экзаменов по русскому языку и литературе можно выбрать не только сочинение, но и изложение с элементами сочинения. в) Сергей приехал на каникулы отдыхать и встретиться с братьями.