Исправьте ошибки в употреблении однородных членов предложения:а) На площадях, в парках, в общественных местах сегодня проходят народные гулянья. б ) Для сдачи экзаменов по русскому языку и литературе можно выбрать...

Исправьте ошибки в употреблении однородных членов предложения:а) На площадях, в парках, в общественных местах сегодня проходят народные гулянья. б ) Для сдачи экзаменов по русскому языку и литературе можно выбрать не только сочинение, а также изложение с элементами сочинения. в) Сергей приехал на каникулы отдыхать и чтобы встретиться с братьями.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
б) Для сдачи экзаменов по русскому языку и литературе можно выбрать не только сочинение, но и изложение с элементами сочинения.  в) Сергей приехал на каникулы отдыхать и  встретиться с братьями.
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