Исправьте ошибки в употреблении однородных членов предложения:а) На площадях, в парках, в общественных местах сегодня проходят народные гулянья. б ) Для сдачи экзаменов по русскому языку и литературе можно выбрать не только сочинение, а также изложение с элементами сочинения. в) Сергей приехал на каникулы отдыхать и чтобы встретиться с братьями.