из двух сёл одновременно навстречу друг другу вышли 2 товарища-Миша и Коля. Миша шёл со скоростью 3км/ч , а Коля-5км/ч .Одновременно с Мишей к Коле п обежала собака. Она бежала со скоростью 8км/ч .Добежав до Коли, он...

из двух сёл одновременно навстречу друг другу вышли 2 товарища-Миша и Коля. Миша шёл со скоростью 3км/ч , а Коля-5км/ч .Одновременно с Мишей к Коле п обежала собака. Она бежала со скоростью 8км/ч .Добежав до Коли, она повернула назад, к Мише, и так и бегала между ребятами , пока они не встретились. Сколько километров побежала собака, если расстояние между сёлами 16км???