изомером бутанола-1 является вещество,формула которого: 1)CH3-CH(OH)-CH2-OH 2)CH3-O-C3H7 3)CH3-CH(OH)-(CH2)2-CH3 4)CH3-(CH2)2-CH2-OH НУЖНО ВЫБРАТЬ КА КАЯ ИЗ НИХ ПЛИЗ