/ / Как обьяснить слова отрок,мужи,лыбедь
Разное
/ / Как обьяснить слова отрок,мужи,лыбедь
Ответ(ы):
Гость:
Отрок - мальчик-подросток, среднего возраста между ребенком и юношей. Мужи - свободные общинники-воины, участники народных собраний у восточных славян. Лыбедь - одна из родоночальников полян, владелица молодильных яблок и живой воды.
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