/ / Как обьяснить слова отрок,мужи,лыбедь

Гость: Гость:

Отрок - мальчик-подросток, среднего возраста между ребенком и юношей. Мужи - свободные общинники-воины, участники народных собраний у восточных славян. Лыбедь - одна из родоночальников полян, владелица молодильных яблок и живой воды.