-Как вы понимаете смысл высказывания: "Подростковый период - испытание, данное каждому человеку"? - какие определения применяют для характеристики
-Как вы понимаете смысл высказывания: "Подростковый период - испытание, данное каждому человеку"? - какие определения применяют для характеристики
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Подростковое испытание- это то время когда человек может обрести смысл жизни, получить какой-то опыт и повернуть свою жизнь в ту сторону, которая может вывести человека на еще большие возможности)))