Какие другие мифы и легенды напоминает легенда о Ромуле и Реме

Судьба Рема и Ромула имеет множество аналогий в мифологиях других народов. Так древнегреческий Персей и древнееврейский Моисей были сразу после рождения скинуты, соответственно, в море и Нил. Тема близнецов также часто встречается в мифологии средиземноморья: сравнить хотя бы с греческими легендами о Касторе и Поллуксе или об Амфионе и Зете. Случаи воспитания детей дикими животными часто описываются в мифологии, религии и современной фантастике. Наконец, легенда о вознесении Ромула очень напоминает христианскую легенду о воскресении Иисуса Христа. И в том, и в другом случае мы имеем дело с «царём» , вознёсшимся на небеса.