Какой частью побега являются глазки клубня картофеля?
Разное
Какой частью побега являются глазки клубня картофеля?
Ответ(ы):
Гость:
Это вторичные корешки... вряд ли часть побега....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Сижу много за компьютером из-за работы. Стал часто маргать и появилась сухость в глазах. Есть ли какие нибудь упражнения что бы глаза отдохнули. ...
Разное
Разное
Периметр равностороннего треугольника равен 240 см найди периметр квадрата с длиной стороны равной длине стороны этого треугольника ...
Разное
Какое фонетическое явление наблюдается при образовании причастий брошенный(бросить), разбуженный (разбудить), приглашенный (пригласить)? ...