какой глагол по типу спряжения в каждой группе слов лишний. 1.держать,молчать, слышать,слушать. 2.брить,обижать,гореть,сеять. запиши каждыйглагол в ф орме 3-го лица множественного числа соответственно спряжению 1 спр. 2спр,