какой глагол по типу спряжения в каждой группе слов лишний. 1.держать,молчать, слышать,слушать. 2.брить,обижать,гореть,сеять. запиши каждыйглагол в ф орме 3-го лица множественного числа соответственно спряжению 1 спр...
какой глагол по типу спряжения в каждой группе слов лишний. 1.держать,молчать, слышать,слушать. 2.брить,обижать,гореть,сеять. запиши каждыйглагол в ф орме 3-го лица множественного числа соответственно спряжению 1 спр. 2спр,
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 - слушать - 1 спр., остальные 2 спр. 2 - гореть - 2 спр., остальные 1 спр. 1 спр. - Слушают, бреют, обижают, сеют. 2 спр. - Держат, молчат, слышат, горят.