. На складе было 462 ящика с плиткой. из трех магазинов отправили по 57ящиков. Сколько ящиков осталось на складе?

Разное

. На складе было 462 ящика с плиткой. из трех магазинов отправили по 57ящиков. Сколько ящиков осталось на складе?

Автор: Гость