. На складе было 462 ящика с плиткой. из трех магазинов отправили по 57ящиков. Сколько ящиков осталось на складе?
Разное
. На складе было 462 ящика с плиткой. из трех магазинов отправили по 57ящиков. Сколько ящиков осталось на складе?
Ответ(ы):
Гость:
1)57*3=171(ящ.)-отправили 2)462-171=291(ящ.)- ост. Ответ:291 ящик
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