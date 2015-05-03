). Начертите параллелограмм АВСD. Постройте образ этого параллелограмма: а). при симметрии относительно точки D; б). при симметрии относительно прямой CD; в). При параллельном переносе на вектор ; г). При повороте вокруг точки А на 450 против часовой ). Начертите параллелограмм АВСD. Постройте образ этого параллелограмма: а). при симметрии относительно точки D; б). при симметрии относительно прямой CD; в). При параллельном переносе на вектор ; г). При повороте вокруг точки А на 450 против часовой стрелки.