Напиши сочинение на тему ,,День моей мамы"(Моего папы,бабушки,сестры...). Расскажи, что обычно делает мама (или тот,о ком ты пишешь) утром,днём,вечер ом.Самостоятельно составь план. Используй глаголы в форме настояще...

Напиши сочинение на тему ,,День моей мамы"(Моего папы,бабушки,сестры...). Расскажи, что обычно делает мама (или тот,о ком ты пишешь) утром,днём,вечер ом.Самостоятельно составь план. Используй глаголы в форме настоящего времени 3-го лица ед. и мн. числа, предложения с однородными членами (для усиления выразительности однородные члены можно соединить повторяющемся союзом и), предложения с прямой речью Я уже придумала 2 сочинения,скажите какой лучше,и скажите какой план к ним подходит?Я не умею составлять планы... Вот 1.Я расскажу вам о дне моей мамы. Она в этот день делает уборку по дому,готовит булочки,пирожки. Потом Мама отдыхает:смотрит телевизор,читает книгу,играет со мной.Иногда она меня спрашивает: " Ты сделала уроки?" А я ей отвечаю: "Да,сделал",или "Нет,не сделал". Ещё в этот день мама ходит по магазинам, гуляет в парке.Вообщем этот день мамочка проводит по своему, и она очень рада ему!А вечером мы пьём чай и едим то,что приготовила мама. Вот 2. Утром моя мама встаёт раньше всех. Начинает готовить завтрак , она тихонько будет папу затем всех остальных членов семьи. Вся семья дружно завтракает. После вкусного завтрака мама и я начинаем уборку в квартире.Уже полдень пора готовить обет , мама идёт на кухню , а я заканчиваю уборку.Затем вся семья обедает.После вкусного обеда мы пошли на прогулку к озеру покормить уточек и подышать свежим воздухом.Медленно не спеша мы идём обратно домой.Мама разогревает ужин , и вся семья садится кушать.Потом час семьи вся семья садится на диван и смотрит какой нибудь фильм.По окончанию фильма все ложатся спать , и в квартире встаёт тишина.