Народы, проживающие на территории России, исповедуют разные религии. Перечислите основные из этих религий и исповедующие их народы. христианство русские

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Народы, проживающие на территории России, исповедуют разные религии. Перечислите основные из этих религий и исповедующие их народы. христианство русские

Автор: Гость