назовите главные черты процесса глобализации в конце 20 начале 21 века?

Основные направления глобализации это : деятельность стран транснациональных корпораций, имеющих свои филиалы по всему миру; глобализация финансовых рынков ; международная экономическая интеграция в рамках отдельных регионов; создание международных организации в экономической и финансовой сферах : международный, валютный фонд. всемирный банк, Всемирное торговое организация и д.р.