-НН-пишется в обоих случаях 1)Показалась золочёная дуга и большие, бронзой кованые троечные дрожки гитарой. 2)Еще не кошеая трава стелется от полуде_рго зноя, невыносимого для живого существа. 3)Стремления лучш...

-НН-пишется в обоих случаях 1)Показалась золочёная дуга и большие, бронзой кованые троечные дрожки гитарой. 2)Еще не кошеая трава стелется от полуде_рго зноя, невыносимого для живого существа. 3)Стремления лучших представителей совреме_рй молодежи всегда чисты и возвышеы. 4) Спустилась девица к Волге, чтобы водицы набрать, но когда глянула на необыкнове о прозрачный узорный ледок, то была зачароваа этой красотой: перед нейпереливался солнечными искрами застывший сад.